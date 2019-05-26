Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ve BB Erzurumspor küme düştü. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 38 puanla ligde kaldı.

Bursaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazanmasına rağmen 37 puanla lige veda etti. Erzurumspor ise Kayserispor deplasmanından galibiyetle çıktı ancak küme düşen bir diğer takım oldu.