Süper Lig'de küme düşen ekipler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Akhisarspor'un ardından Bursaspor ve BB Erzurumspor küme düştü. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 38 puanla ligde kaldı

26 Mayıs 2019, Pazar 21:00 Son Güncelleme:
A A
Süper Lig'de küme düşen ekipler belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor ve BB Erzurumspor küme düştü. Göztepe ise sahasında Ankaragücü'nü 2-1 mağlup ederek 38 puanla ligde kaldı. 

Bursaspor, Yeni Malatyaspor deplasmanında kazanmasına rağmen 37 puanla lige veda etti. Erzurumspor ise Kayserispor deplasmanından galibiyetle çıktı ancak küme düşen bir diğer takım oldu.

BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...