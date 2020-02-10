Sivasspor'da penaltı isyanı yaşanıyor. Başakşehir maçında Gael Clichy'nin ayağından seken top koluyla vücudu arasına sıkışmış, fakat maçın hakemi Halis Özkahya 'devam' kararı vermişti.

VAR hakemi Ali Şansalan'ın da Özkahya'yı pozisyonu izlemeye çağırmayıp kararı desteklemesi uzun süre tartışılmıştı.

Sivasspor cephesi, pozisyonun penaltı olduğu görüşünde.

Demir Grup Sivasspor, maçın ardından resmi Twitter hesabından Transfermarkt verilerini "Yorumsuz" notuyla paylaştı. Verilere göre bu sezon 17 takıma da penaltı çalındı. MKE Ankaragücü, Başakşehir ve Denizlispor, 2'şer penaltıyla listenin sonunda bulunuyor.

Sivasspor ise ligde penaltı kazanmayan tek takım. Bu alanda da ligde tek. Ligin zirvesinde bulunan attığı 40 golle ligin en çok gol atan takımları arasında yer alan Sivasspor, bu gollerin hiçbirini penaltıdan atmadı.