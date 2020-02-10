Süper Lig'de penaltı kazanmayan tek takım Sivasspor
Sivasspor, Başakşehir maçındaki bir pozisyonun ardından Transfermarkt istatistiklerini kanıt göstererek resmi hesabından bir tweet attı. Sivasspor, bu sezon ligde penaltı kazanamayan tek takım. Başakşehir maçında da tartışmalı bir pozisyonda hakem Halis Özkahya, oyunu devam ettirmişti.
10 Şubat 2020, Pazartesi 15:32 Son Güncelleme:
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Sivasspor'da penaltı isyanı yaşanıyor. Başakşehir maçında Gael Clichy'nin ayağından seken top koluyla vücudu arasına sıkışmış, fakat maçın hakemi Halis Özkahya 'devam' kararı vermişti.
VAR hakemi Ali Şansalan'ın da Özkahya'yı pozisyonu izlemeye çağırmayıp kararı desteklemesi uzun süre tartışılmıştı.
Sivasspor cephesi, pozisyonun penaltı olduğu görüşünde.
Demir Grup Sivasspor, maçın ardından resmi Twitter hesabından Transfermarkt verilerini "Yorumsuz" notuyla paylaştı. Verilere göre bu sezon 17 takıma da penaltı çalındı. MKE Ankaragücü, Başakşehir ve Denizlispor, 2'şer penaltıyla listenin sonunda bulunuyor.
https://twitter.com/SivassporKulubu/status/1226800212762558467
Sivasspor ise ligde penaltı kazanmayan tek takım. Bu alanda da ligde tek. Ligin zirvesinde bulunan attığı 40 golle ligin en çok gol atan takımları arasında yer alan Sivasspor, bu gollerin hiçbirini penaltıdan atmadı.