Futbol Süper Lig’de puan durumu

Süper Lig’de puan durumu

Futbol

Süper Lig’de puan durumu

Süper Lig’de 2019-2020 sezonu bir maç dışında tamamlandı. Medipol Başakşehir’in geçen hafta şampiyonluğunu ilan ettiği ligde bugün oynanan maçlar sonucunda Trabzonspor sezonu 2, Beşiktaş 3, Demir Grup Sivasspor 4, Aytemiz Alanyaspor ise 5. sırada bitirdi.

26 Temmuz 2020, Pazar 00:53 Son Güncelleme:
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Süper Lig’de Galatasaray sezonu 6, Fenerbahçe ise 7. sırada kapattı. Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor’un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor’un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak. Ligde MKE Ankaragücü’nün ardından Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ligde veda etti. Süper Lig’de sezon yarın oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla sona erecek.

Puan durumu 

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlanacak ligde puan durumu şöyle:

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