Süper Lig’de puan durumu

Süper Lig’de Galatasaray sezonu 6, Fenerbahçe ise 7. sırada kapattı. Şampiyon Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi’ne doğrudan katılacak. Avrupa kupalarında mücadele edecek diğer takımlar ve kupalara hangi aşamadan katılacakları ise Trabzonspor ve Aytemiz Alanyaspor’un finalde karşılaşacağı Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanacak ekip ile UEFA tarafından bir yıl men cezası alan Trabzonspor’un Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesindeki (CAS) davasının sonucuna göre belli olacak. Ligde MKE Ankaragücü’nün ardından Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor ligde veda etti. Süper Lig’de sezon yarın oynanacak Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla sona erecek.

Kasımpaşa-Medipol Başakşehir maçıyla tamamlanacak ligde puan durumu şöyle: