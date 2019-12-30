Ligde 17. hafta sona ererken, Demir Grup Sivasspor sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup ederek puanını 37'ye yükseltti ve Süper Lig'in ilk yarısını zirvede bitirdi. İlk yarının kapanış maçında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Sonuçlar:

Süper Lig'de 17. hafta maçlarının sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Gençlerbirliği: 4-1

MKE Ankaragücü-Yukatel Denizlispor: 2-2

Trabzonspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: 6-2

Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: 5-1

Galatasaray-Antalyaspor: 5-0

Demir Grup Sivasspor-Göztepe: 1-0

Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor: 2-1

Gaziantep Futbol Kulübü-BtcTurk Yeni Malatyaspor: 1-1

Çaykur Rizespor-Fenerbahçe: 1-2

Süper Lig'de son puan durumu:

18. hafta programı

Devre arası tatilinin ardından ligde 18-19 Ocak 2020 haftasında yapılacak 18. hafta maçlarını programı şöyle:

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor

Gaziantep Futbol Kulübü-Fenerbahçe

Medipol Başakşehir-BtcTurk Yeni Malatyaspor

Trabzonspor-Kasımpaşa

Aytemiz Alanyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor

Galatasaray-Yukatel Denizlispor

Antalyaspor-Göztepe

Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği

MKE Ankaragücü-İttifak Holding Konyaspor

AA



