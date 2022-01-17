Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Trabzonspor banko, Galatasaray 100'e katlıyor
Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Halihazırda favori olan Trabzonspor, daha da banko seçenek haline geldi. Karadeniz ekibinin yeni oranı 1.05. Küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray ise 1'e 100 veriyor.
17 Ocak 2022, Pazartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları güncellendi
- Trabzonspor: 1.05
- Konyaspor: 10.00
- Fenerbahçe: 17.00
- Başakşehir: 17.00
- Beşiktaş: 20.00
- Hatayspor: 50.00
- Adana Demirspor: 75.00
- Galatasaray: 100.00
- Alanyaspor: 100.00