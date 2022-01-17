Futbol Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Trabzonspor banko, Galatasaray 100'e katlıyor
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Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Trabzonspor banko, Galatasaray 100'e katlıyor

Futbol

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi: Trabzonspor banko, Galatasaray 100'e katlıyor

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi. Halihazırda favori olan Trabzonspor, daha da banko seçenek haline geldi. Karadeniz ekibinin yeni oranı 1.05. Küme düşme hattına yaklaşan Galatasaray ise 1'e 100 veriyor.

17 Ocak 2022, Pazartesi 15:17 Son Güncelleme:
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Süper Lig'de 'Şampiyonluk' oranları güncellendi

  • Trabzonspor: 1.05
  • Konyaspor: 10.00
  • Fenerbahçe: 17.00
  • Başakşehir: 17.00
  • Beşiktaş: 20.00
  • Hatayspor: 50.00
  • Adana Demirspor: 75.00
  • Galatasaray: 100.00
  • Alanyaspor: 100.00
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