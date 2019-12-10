TFF'den yapılan açıklamada, Süper Lig'de 14. hafta müsabakalarındaki disiplin ihlallerinden dolayı BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor, Göztepe, Trabzonspor ve Kasımpaşa'nın çeşitli nedenlerle PFDK'ye gönderildiği bildirildi. Bu kulüplerin yanı sıra Trabzonspor futbolcusu Jose Sosa'nın Antalyaspor karşılaşmasında cezalı olmasına rağmen akredite alanlara girmesi sebebiyle disipline sevk edildiği aktarıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Marius Sumudica'nın da İttifak Holding Konyaspor mücadelesinde hakareti ve sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ye gönderildiği kaydedildi.

Diarra'ya 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig ekibi Gaziantep Futbol Kulübünün Malili futbolcusu Souleymane Diarra'ya 2 maç men cezası verdi.

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında GMG Kırklarelispor mücadelesinde rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle Gaziantep FK'den Diarra'ya, 2 maç menin yanı sıra 13 bin lira para cezası verildiği ifade edildi.

Kurulun, kupadaki Altay maçında karma alanda yayıncı kuruluş dışında röportaj verildiği için Trabzonspor Kulübüne de 24 bin lira para cezası verdiği aktarıldı.

AA