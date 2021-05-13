Süper Lig'in en iyisi Uğurcan Çakır
Trabzonspor’un Konyaspor ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı mücadelede kalesine isabet eden 6 şutun 5’ini kurtaran Uğurcan Çakır, sezon genelinde yüzde 77’lik kurtarış oranı yakaladı, 13 maçta kalesini gole kapattı. Bu sezon en az 10 maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en yüksek isim oldu.
13 Mayıs 2021, Perşembe 11:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Trabzonspor’un deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Konyaspor maçında rakibin kaleyi bulan 6 şutunda 5 kurtarış yapan Uğurcan Çakır, yine devleşirken, istatistikleriyle adeta göz kamaştırıyor.
Avrupa devlerinin de radarında olan 25 yaşındaki eldiven, Süper Lig’de en az 10 maça çıkan kaleciler arasında kurtarış yüzdesi en iyi isim olarak öne çıkıyor. Bordo mavili yıldız, bu alanda yüzde 77’lik oranla zirvede yer almayı başardı.
Uğurcan, en az 20 karşılaşmada forma giyen kaleciler arasında ise maç başına ortalama en az gol yiyen 3 kaleciden biri konumunda.
Trabzonsporlu eldiven, 0.9’luk gol yeme ortalaması ise Galatasaray’ın Uruguaylı yıldızı Fernando Muslera ve Fenerbahçe’nin genç kalecisi Altay Bayındır ile zirveyi paylaşıyor.
Uğurcan ayrıca, Beşiktaş’ın 20 yaşındaki kalecisi Ersin Destanoğlu ile beraber 13 mücadelede kalesini gole kapattı ve bu alanda da ilk sırada yer aldı.
(Fanatik)