Süper Loto çekildi! İşte şanslı numaralar

Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden Süper Loto çekildi. 10 Eylül Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar 6-17-26-27-40 ve 48 oldu.

10 EYLÜL SÜPER LOTO ÇEKİLDİ

Bu akşamki Süper Loto çekilişi saat 21.30'da yapıldı. Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklanıyor. Çekiliş Milli Piyango TV'den canlı olarak yayınlandı. Süper Loto online olarak oynanabiliyor.

SÜPER LOTO ONLİNE PLATFORMDA

Süper Loto çekilişine saatler kala Süper Loto oynamak isteyen oyunseverler bayilerden ve online platformda kupon doldurabiliyor.

Süper Loto oynamanın kuralları neler?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.