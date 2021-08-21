Şans Postası Süper Loto'da her hafta 3 çekiliş

Süper Loto'da her hafta 3 çekiliş

Şans Postası

Süper Loto'da her hafta 3 çekiliş

Süper Loto, salı, perşembe ve pazar günü olmak üzere haftada 3 çekiliş yapılıyor.

21 Ağustos 2021, Cumartesi 15:00 Son Güncelleme:
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Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto’da, dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor.

KOLON BEDELİ 3 LİRA

Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor. Süper Loto’da kolon bedeli 3 TL.

SONUÇLARA ULAŞMAK ÇOK PRATİK

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın üç günü 21.30’da çekiliyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarına, çekilişin hemen ardından Milli Piyango şans oyunları uygulamasından ve millipiyangoonline.com adresinden ulaşmak mümkün.


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