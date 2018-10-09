Bakanlık harekete geçti! Süresiz nafaka sona eriyor

Boşandıktan sonra çocuk olmasa dahi kadına ömür boyu nafaka bağlanması büyük eleştirilere yol açıyordu. Pek çok hukukçu böyle durumlarda kadının kendini toparlayabileceği 3-5 yıl gibi süre sınırı getirilmesi gerektiğine dikkat çekiyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı bu sorunu kökten çözmek için kolları sıvadı. Kritik toplantı 10 Ekim Çarşamba günü gerçekleşecek.

İCRAAT PROGRAMINDA VAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün de katılacağı toplantıda, nafaka sistemi tüm boyutlarıyla masaya yatırılacak. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, nafaka ödeme sistemi ile ilgili faaliyetin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı, ‘100 Günlük İcraat Programı’nda yer aldığına dikkat çekti.

TOPLUMSAL GEREKLİLİK

Zehra Zümrüt Selçuk, “Nafaka uygulamalarının, toplumsal gereklilikler ve ortaya çıkan ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili tüm taraflarca kapsamlı bir şekilde değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Toplantıda, mevcut uygulama örnekleri sunulacak ve bu konudaki tecrübeler dinlenecek. Uygulamaya yönelik öneriler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

PLAN YENİ DEĞİL

Adalet Bakanlığı’nın daha önce gündeme getirdiği çalışmalarda ‘ömür boyu nafakaya’ sınır getirmesi öngörülüyordu. Bu senaryolara göre; ‘yoksulluk nafakasına’ 5 yıl sınırı konulacak, süreyi aile mahkemesi belirleyecekti. Çocuksuz boşanmalarda nafakanın en fazla 1 yıl olması, çocuklu boşanmalarda da 3 ya da en fazla 5 yıl yoksulluk nafakası verilmesi masadaydı.