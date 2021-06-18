Survivor'da büyük finale çok az bir zaman kala heyecan dorukta. Tüm heyecanıyla devam eden Survivor'da yarışmaya veda eden isim mavi takımdan Dora oldu.

Eleme heyecanının yanı sıra ada konseyine Ayşe ile İsmail arasındaki atışma damga vurdu.

'KIRICI BİR KELİME KULLANMAK İSTEMEDİM'

Kilo almasına ilişkin şaka yapılmasından duyduğu rahatsızlığı dile getiren Ayşe'ye İsmail yanıt verdi. İsmail 'Ben Ayşe'ye karşı kırıcı bir kelime kullanmak istemem. Bugün hep birlikte bir şaka yaptık, hep beraber güldük. Bunun buraya taşınmasına şaşırdım. Umarım bunun arkasında bir art niyet yoktur. Alındıysa ben kendisinden özür dilerim' dedi.

'İSTEMSİZ ŞEKİLDE KİLO ALDIM'

Ayşe 'İsmail bilerek isteyerek yaptın demedim. 2 aylık bir süreçte gerçekten Çağrı ile ikisi yaptığında alındığımı söylüyordum. Çok üzülmeye başlamıştım. Mecburen sürekli kendimle konuşuyordum. Ama artık bugün de olunca dedim ki şaka da olsa bir durulması gereken yer var. Şakayı bir yaparsın iki yaparsın. Ben istemsiz şekilde kilo almışım. Ne kadar güçlü kalmaya çalıştığımı ve kendi içimdeki durumlarla baş edebildiğimi söylemeye çalıştım. Bir kadınla şaka yaparken dozuna dikkat edilmesi gerekiyor. İsmail'i söyledim ama gerçekten çok başarılı bir oyuncu. Seçeneğim az olduğu için söyledim. Altında başka bir şey aramasına gerek yok. dedi.







