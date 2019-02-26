Survivor Türkiye Yunanistan tüm heyecanıyla devam ediyor.

Bugün şampiyonluğa veda edecek bir isim daha belli oluyor.

Dokululmazlık oyununu kimin kazandığı ve hangi takımdan kimin gideceği merak ediliyor.

SURVİVOR DOKULMAZLIK OYUNU

Survivor'da Yunan mı yoksa Türk takımından mı birinin gideceği dokunulmazlık oyunu ile belliyor.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye- Yunanistan takımı dokunulmazlık oyunu için kıyasıya mücadele etti.

İlk dokunulmazlık oyununu kim kazandı?: İlk dokunulmazlık oyununu kazanan Türk takımı oldu.

İkinci dokunulmazlık oyununu kim kazandı?: İkinci dokunulmazlık oyununu kazanan ise Yunan takımı oldu.

Üçüncü dokunulmazlık oyununu kim kazandı?: 3. dokunulmazlık oyunu yani final oyununu Yunan takımı kazandı. Böylelikle bu hafta Türk takımından bir kişi adaya veda edecek.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Dokunulmazlığı kaybeden Türk takımı eleme adaylarını belirledi. İlk isim takım kararıyla Atakan oldu.

ATAKAN IŞIKTUTAN KİMDİR?

15 Aralık 1994’te İstanbul Şişli’de doğan Atakan Işıktutan’ın memleketi Rize. 2016’da İstanbul Maltepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun olan Atakan, 2018 yılında Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik bölümünde yüksek lisansa başladı ve hala devam ediyor.

Sporla 4 yaşında yüzmeyle tanıştı ve o günlerden sonra hayatından hiç çıkarmadı. İlkokul, ortaokul ve lise yılları basketbolla geçti, İstanbul içerisinde güzel başarılar elde etti. 2013’te basketbolu bıraktı ve fonksiyonel fitness adı altında CrossFit'le tanıştı.

Son yıllarda CrossFit yarışmalarına katılıp başarılar sergiledi. 2018’de yapılan son şampiyonada kendi kategorisinde 1., yine aynı sene yapılan salon Türkiye Kürek Şampiyonası’nda 2. oldu. Ayrıca diksiyon ve oyunculuk eğitimleri aldı.

İKİNCİ ELEME ADAYI KAAN

İkinci ismi bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Ecem belirdi. Ecem ikinci eleme adayı olarak Kaan'ın ismini verdi.

KAAN GÜVENİLİR KİMDİR?

Evleneceksen Gel isimli evlendirme programı ile tanınan Azim Kaan Güvenilir 1990 doğumludur. 2017 yılında yarışma sonucunda nişanlandığı Solmaz Çiros ile birlikte TV8 ekranlarında yayınlanan olan Aşk-ı Roman isimli dizide başrolde yer almıştır. Anne ve babası ayrıdır, 9 kardeşi vardır.

Azim Kaan Güvenilir kendisini şöyle anlatıyor ; Sporu sevmemiz aileden geliyor. Fitness ile başladım, süper amatörde futbol oynadım. Survivor benim en büyük hedefimdir. Kendimi çok iyi ifade edebileceğimi düşünüyorum. Atışlarıma çok güveniyorum ve el becerim iyidir. Mental olarak da kendime güveniyorum Sadece aç kalmakla ilgili kendime güvenemiyorum.

Sınırlarımı Survivor'da zorlamak istiyorum. Yatakta değil yerde yatmak istiyorum, aç olarak yarışmak istiyorum. Kendimi sınama istiyorum açıkçası. Çok çabuk parlayabiliyorum ama hiç bir zaman adam satmam. En büyük hayalim Survivor'a sınırlarımı zorlamaya gidiyorum ama beni kim zorlayacak onu bilemiyorum.

ÜÇÜNCÜ ELEME ADAYI BORA

Üçüncü eleme adayını ise Okay belirledi ve Bora'nın ismini verdi.

BORA EDİN KİMDİR?

23 Mart 1984 doğumlu Bora Edin, 7 yaşına kadar İsviçre’de yaşadı. Lisede eğitim için Malta’ya gitti ve burada Hibernians futbol takımında oynadı. 2 yıl sonra Türkiye’ye dönüş yaptı, Yeditepe Üniversitesi Endüstriyel Tasarım bölümünde okudu.

Yeditepe Üniversitesi’nde futbol takımında kaptanlık yaptı. Dünyanın 47 ülkesindeki üniversitelerin katılım sağlandığı Salon Futbol Turnuvası’nda şampiyon oldular. Profesyonel altyapılarda ve amatör kulüplerde lisanlı olarak futbol oynadı. Futbol dışında pinpon, tenis, yüzme gibi pek çok sporla uğraşıp başarılar elde etti. Şu anda CrossFit eğitmenliği yapıyor.



