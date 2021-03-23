Survivor'da bu akşam bir eleme heyecanı daha yaşanacak. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2021'de bir isim adaya veda etmek zorunda kalacak.

Survivor 2021 ünlüler gönüllüler tüm heyecanıyla devam ediyor. Eleme gecesinin yaşanacağı bu akşam Survivor'da bir yarışmacı, adaya ve hayallerine veda etmek zorunda kalacak. Peki 23 Mart 2021 tarihli Survivor'da kim elendi? Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? 23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması belli oldu mu?

İşte yarışmaya dair merak edilen detaylar...

Survivor'da iletişim ödülünü kim kazandı?

Survivor'da bu akşam iletişim oyununu ünlüler takımı kazandı. Ünlüler 10'a 7 skoruyla galip gelip iletişim ödülünün sahibi oldu. Gönüllüler takımı mağlubiyet sonrası büyük üzüntü yaşadı. Ünlüler, ödül olarak aileleriyle yazıştı.

23 Mart 2021 Survivor SMS sıralaması

Survivor 2021'de ünlüler takımından SMS birincisi Çağrı oldu. Oylamada birinci olduğunu öğrenen Çağrı gözyaşlarına hakim olamadı. 'Ben bu sefer sevinçten ağlıyorum' diyen Çağrı mutluluğunu dile getirdi.

SMS birincisi olan Çağrı, 'Yapacağım seçim gitmeyeceğine en emin olduğum kişi olacak dedi' ve Batuhan'ın adını söyledi.

Gönüllüler takımının bu haftaki SMS oylamasında SMS birincisi Poyraz oldu.

Survivor'da eleme adayları kimler?

Gönüllülerde halk oylamasında birinci olan Poyraz, 'Çağrı'nın dediklerine yüzde yüz katılıyorum. Aynı zamanda gitmeyeceğine inanarak Ayşe'yi söylüyorum' dedi.

Böylelikle yarışmada eleme adayları ünlüler takımından Batuhan ve Gonca, gönüllülerden ise Ayşe, Hanzade ve Aleyna Çalışkan oldu.

Survivor'da kim elendi?

Survivor 2021'de eleme konseyinde elenen isim belli olur olmaz haberimizde yer alacak.