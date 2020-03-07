Suudi Arabistan 3 kraliyet üyesini gözaltına aldı

ABD medyasında çıkan haberlerlere göre, Suudi Arabistan hükümetinin Kral Selman bin Abdülaziz'in kardeşi Prens Ahmed bin Abdülaziz El-Suud ile yeğeni Prens Muhammed bin Nayef ve Prens Nayef'in küçük kardeşi Prens Navaf bin Nayef gözaltına alındı. Gözaltıların veliaht prens Selman'ın emri ile gerçekleştirildiği de belirtildi. Haber ajansı Reuters'a dayandırılan haberlerde söz konusu iddiaların, ismi açıklanmayan kaynaklara ait olduğu belirtildi. Haberde, görgü tanıklarına dayanılarak, yüzü maskeli ve siyah giyimli kraliyet mahkemesi muhafızlarının tutuklamayı gerçekleştirdikleri aktarıldı. Tutuklama sebebinin ‘vatana ihanet’ olduğu savunulan haberde, Kral Selman’ın oğlu Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın bu tutuklamalar ile gücünü daha da pekiştirdiğinin altı çizildi.

Kendi isteğiyle sürgün hayatı yaşamıştı

Haberde, tutuklamalarda 84 yaşındaki Kral Selman’ın iyice yaşlanmasının da etkili olabileceği ifade edilirken Muhammed bin Nayef’in 2017 yılına kadar tahtın ilk sıradaki varisi olduğuna da işaret edildi. Prens Ahmed ise Prens Muhammed bin Selman'ın göreve gelmesinden bu yana genel olarak siyasetten kaçınsa da 2018 yılında Londra’daki evinin önünde kraliyet karşıtı açıklamalarından dolayı ülkesine çağrılmış ve sonrasında Prens Ahmed sessizliğini korumuştu.



