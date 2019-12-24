Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta oynanan ve oyuncuların isimlerinin, formalara Arapça yazdığı İtalya Süper Kupası finali sorun yarattı.

Suudi Arabistan'ın 2 yıldır çeşitli ambargolar oynadığı Katar, İtalya Ligi Serie A'nın resmi ve tek yayıncısı.

Her ne kadar Serie A ve İtalya Süper Kupası'nın yayın hakları ayrı satılıyor olsa da Katarlı medya şirketi, Serie A yönetimine bu konuda sinirli.

Özellikle İtalya futbolunun eski günlerine dönmesi için İtalya Futbol Federasyonu'yla yayın gelirlerini yukarı çekme amacıyla anlaşma imzalayan beIN Sports, federasyonun böyle bir karar vermesinden hoşnut değil.









Şirket, Serie A ile imzaladığı 550 milyon euro'luk anlaşmayı da iptal edebilir.

Serie A, eski parlak günlerine dönmek isterken mevcut yayın hakları gelirinden de olabilir.



