Futbol Taburcu olan Fatih Terim'den ilk açıklama

Taburcu olan Fatih Terim'den ilk açıklama

Futbol

Taburcu olan Fatih Terim'den ilk açıklama

Corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra bir süredir hastanede bulunan ve bugün itibari ile iyileşme gösterdiği için taburcu olan Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Instagram hesabından bir açıklama yayınladı.

30 Mart 2020, Pazartesi 18:16 Son Güncelleme:
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Fatih Terim'in açıklamaları şu şekilde:

Tüm dünyanın geçtiği bir sınav bu... Kimimiz virüsle, kimimiz sabırla, kimimiz akıl ve izanla sınanıyoruz. Allah, herkesin sınavını, kalbine göre versin... Ben, bu sınavdan çok şey öğrenerek çıkacağım. Daha çok kıymet bilecek, karantina süreci sonrası aileme ve sevdiklerime daha çok vakit ayıracağım.

Ürettiğim, katkı sağladığım her şeyin bana daha çok huzur vermesini sağlayacağım. Daha çok affedeceğim, daha az üzülmeye çalışacağım.

Hastane aşamasını tamamlayıp evimdeki aşamaya geçiyorum.

Bu süreçte başta Prof.Dr.Ferah Ece olmak üzere tüm Liv Hospital doktorlarına, çalışanlarına; desteğini, duasını eksik etmeyen büyüklerime, arkadaşlarıma, dostlarıma; oyuncu evlatlarıma ve yol arkadaşlarıma; başta kalbi sarı kırmızı atan canlarım olmak üzere tüm renklere gönül vermiş kardeşlerime; sabırla ve umutla yanımda olan aileme teşekkür ederim.

Ne olur, imkanlarınız el verdiğince evinizde kalın ve kendinizi koruyup önlemlerinizi alın.


https://www.instagram.com/p/B-XKSKfhcFL/?utm_source=ig_web_copy_link

Dün olduğu gibi bugünden sonra da ettiğim her duada, bu virüsle mücadele eden tüm savaşçılar ve hayatlarını, hayatlarımız için adayan tüm sağlık emekçileri olacak. Herkese elim kalbimde şükranlarımı sunuyorum...


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