Ligue 1 ekiplerinden Nice'te yaşanan hırsızlık olayı Gine asıllı Fransız oyuncu Fadiga'nın başını yaktı. Nice'in bir diğer oyuncusu 21 yaşındaki Kasper Dolberg, 16 Eylül tarihinde 70 bin euro değerindeki lüks marka kol saatinin çalındığı gerekçesiyle polise başvurmuştu.

Aradan geçen 2 haftanın ardından Dolberg'le takım arkadaşı olan Fadiga, kol saatini çalan kişinin kendisi olduğunu itiraf etti.

Nice'in altyapısından yetişen 18 yaşındaki Fadiga, umut vadeden bir hücum oyuncusu olarak dikkat çekiyordu. Fransa Milli Takımı'nın genç kategorilerinde 19 maçta 13 gol atarak dikkatleri çekmişti fakat hırsızlık olayı, Nice'teki kariyerini bitirdi.

Nice resmi sitesinden şu açıklamayı yaptı "Nice, takım arkadaşı Kasper Dolberg'in kol saatini soyunma odasında çaldığını itiraf etmesinden sonra, 18 yaşındaki Lamine Diaby-Fadiga'nın sözleşmesini feshetmiştir"

Kasper Dolberg ise sezon başında Ajax'tan 20 buçuk milyon euro gibi ciddi bir bedelle transfer edilmişti ve Nice formasıyla 4 maçta 2 gole imza attı.



