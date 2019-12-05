Hürriyet'in haberine göre Oğuzhan Özyakup, Slovan Bratislava maçında ıslıklanınca soluğu hocasının yanında aldı. Oyuncui Abdullah Avcı'ya "Artık ne yapsam fayda etmez. İster istemez tepkiler etkiliyor. Kimse zarar görsün istemem. Teklif gelirse gönderebilirsin hocam" dedi.

Abdullah Avcı ise Oğuzhan'a sahip çıkarak, "Sen bizim için kıymetlisin. Taraftar eleştirir de sever de. Sen burada adına methiyeler dizilen bir isimdin ve yine aynısını başarmak senin elinde. Ben sana güveniyorum, şans vermeye devam edeceğim asla vazgeçme. Senin buradan ayrılman ile ilgili de asla bir düşüncem yok, olmayacak da. Birlikte yola devam edeceğiz" karşılığını verdi.









Taraftarla yıldızı barışmayan Oğuzhan Özyakup son olarak Kayserispor'a karşı kazanılan 4-1'lik galibiyette 4. gole katkı yapmıştı. Burak Yılmaz ise tribünlere Oğuzhan'ı işaret ederek alkışlatmak istemiş ve Caner Erkin'den tepki görmüştü.



