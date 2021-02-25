Kolombiya'da Junior ile Millonarios takım arasında oynanan maçı takip etmek için deplasmana giden taraftalar dönüş yolunda yaşanan elim bir kaza sonucu vefat etti. Dört Millonarios taraftarı, Bogota'dan Barranquilla'ya sadece otelin önünden takımı desteklemek için 1000 kilometreden fazla yol kat etti.

Taraftarların içinde olduğu araç, 24 Şubat gecesi dönüş yolunda bir kamyonla çarpıştı. Araçtaki 5 taraftardan 4'ü hayatını kaybetti. Diğeri ise hala tedavi altında. 57 yaşındaki kamyon şoförü Pablo Elías Aunta Cantor ise zarar görmedi, ancak olaylar ilgili olarak yetkililere ifade vermek için gözetim altında bulunuyor .

Millonarios kulübünün resmi taraftar grubu Comandos Azules, ölen taraftarlarla ilgili yaptığı paylaşımda "Takıma destek olmak için Barranquilla'ya gittiler çünkü kalpleri onları buna teşvik etti. Ne yazık ki çok sevdiğimiz deplasman yolu, onları bizden uzaklaştırdı. Sizi asla unutmayacağız çocuklar. Kalplerimiz hep acıyacak. Huzur içinde yatın" dedi.











