Futbol Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta

Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta

Futbol

Takımlarımızın tur gecesi D-Smart'ta

Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme maçları naklen ve sadece D-Smart ve D-Samrt GO'da.

23 Eylül 2020, Çarşamba 13:17 Son Güncelleme:
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Yarın (24 Eylül Perşembe) naklen yayınlanacak maçların programı aşağıdaki gibidir.

20:00 BEŞİKTAŞ- RIO AVE D-Smart 20.Kanal

21:00 GALATASARAY- HAJDUK SPLIT D-Smart 77. Kanal

D-Smart abonesi olmak için 0 850 266 00 00 numaralı telefondan D-Smart Çağrı Merkezi’ni arayabilir, www.dsmart.com.tr üzerinden başvurabilir ya da en yakın D-Smart yetkili satıcısına uğrayabilirsiniz.

Cep telefonundan, tabletten, bilgisayardan, Smart TV’den izleyebilmek için DSMART GO’ ya ayrıca da abone olabilirsiniz. Bunun için www.dsmartgo.com.tr adresine kayıt olup, ilgili paketi satın alabilirsiniz.

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