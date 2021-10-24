Taksi şoförlerinin maaşı belli oldu! İşte alacakları ücret
İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni taksi sisteminde taksi şoförlerinin 6 bin 622 lira maaş alacaklarını duyurdu.
24 Ekim 2021, Pazar 22:01 Son Güncelleme:
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İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler; maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak. İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek. Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak. Eve gidiş gelişte servis sağlanacak. 1 öğün Yemek ücreti ayrıca ödenecek. Mesai saatleri, İş Kanunu’ndaki gibi haftada 45 saat olacak. SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak. Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek." ifadelerine yer verdi.
İSTANBUL(DHA)
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