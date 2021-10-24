Ekonomi Taksi şoförlerinin maaşı belli oldu! İşte alacakları ücret

Taksi şoförlerinin maaşı belli oldu! İşte alacakları ücret

Ekonomi

Taksi şoförlerinin maaşı belli oldu! İşte alacakları ücret

İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla yeni taksi sisteminde taksi şoförlerinin 6 bin 622 lira maaş alacaklarını duyurdu.

24 Ekim 2021, Pazar 22:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

İmamoğlu, yaptığı açıklamada, "Yeni Taksi sistemimizde, taksi esnafına getireceğimiz iyileştirmeler; maaş, sosyal yardımlar ve tüm primler dahil ortalama aylık NET 6.622 TL olacak. İBB Taksi şoförlerine yılda 2 maaş performans primi ödenecek. Yılda 2 defa giyim yardımı yapılacak. Eve gidiş gelişte servis sağlanacak. 1 öğün Yemek ücreti ayrıca ödenecek. Mesai saatleri, İş Kanunu’ndaki gibi haftada 45 saat olacak. SGK ödemeleri haftada 45 saat, ayda 30 güne göre yapılacak. Güvenli ve konforlu yolculuk için şoförlere düzenli eğitimler verilecek." ifadelerine yer verdi.

İSTANBUL(DHA)

Yazarlarımızdan
Ekrem Sarısu
2004'ten Bağkur'a kayıt için ne yapmam gerek?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Gülmek size yakışıyor
Erkut Can
Hakan Çelik
“Bütün gezilerin bilgisini genel başkana veririm”
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Hayat kurtaran aksesuarlar
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
Gelecek meşru zeminde şekillenecek
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Ayda 300 lirayla 240 bin lira birikim
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
E-ticaretten para kazan
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Araba fiyatlarıyla ilgili flaş uyarı! Sıfır otomobiller etkiliyor! 2. el araç piyasası...