Süper Lig’in 17. haftasında Fenerbahçe ile Aytemiz Alanyaspor karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler evinde oynadığı maçta rakibini 2-1’lık skorla mağlup etti. Maç sonunda Alanyaspor teknik direktörü Çağdaş Atan ile Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut arasında 'oyun' polemiği yaşandı.

Mücadele sonunda Alanyaspor, topla oynamada yüzde 71'e yüzde 29, şutta 17'ye 13, isabetli şutta 8'e 5 üstünlük kursa da sahadan mağlup ayrılan taraf oldu. Maçtan sonra konuşan Çağdaş Atan, "Ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Yanlış anlaşılmak istemiyorum. Fenerbahçe'nin bizimle daha kafa kafaya oynamasını beklerdim daha önceki Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray maçlarımız gibi. 5 büyük lige bakın, topu rakibe vererek şampiyon olan takım sayısı azdır. Fenerbahçe büyük camia" dedi.

Çağdaş Atan'ın sözlerine cevap veren Erol Bulut, "Her zaman topa sahip olarak maç kazanamazsınız. Skora baksın" açıklamasını yaptı.





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