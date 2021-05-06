Tam kapanmada nakdi ücret ve ücretsiz izin

Korona önlemleri kapsamında ‘tam kapanma’ uygulaması 17 Mayıs’a kadar sürecek. İmalat, medikal üretim, tarım, lojistik, otel ve market gibi bazı perakende kanalları dışındaki diğer sektörlerin faaliyetleri, bu kapanma sürecinde durdu. Peki, işçi ve işverene pandeminin etkilerini hafifletebilmek için sağlanan nakdi destek, ücretsiz izin gibi yardımlar çalışmaların askıya alındığı bu süreçte de devam edecek mi? İşte tüm ayrıntılar...

30 HAZİRAN’A UZATILDI

Bu dönemde çalışma belgesi alabilenler kısıtlamadan muaf olarak işine devam ederken, muafiyet kapsamında olmayan işyeri ve işçisi, uzaktan çalışma yolunu seçebiliyor. İşin şekli uzaktan çalışmaya uygun değilse, bu durumda da ücretsiz izin ve nakdi destek gibi kolaylıklar devreye giriyor. 17 Mayıs’ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih) yasağı, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. İşveren, işten çıkarma yasağı uygulanan dönemde çalışanını ücretsiz izne gönderebiliyor.

MUAF OLMAYANLAR

İşverenin, salgın döneminde ücretsiz izin için çalışanından onay alması gerekmiyor. Ayrıca işçi de ücretsiz izin döneminde tazminatını alarak işten ayrılamıyor. İşte bu ‘tam kapanma’ sürecinde de işveren muafiyet kapsamında olmayan, muafiyet kapsamında olsa bile işyerinde çalışmasına gerek duyulmayan işçileri, ücretsiz izne gönderebiliyor. Bu noktada ücretsiz izne çıkarılan işçiler için devletin sağladığı nakdi ücret desteği devreye giriyor.

ARANAN ŞARTLAR

Devletin her ay ödediği ve nisandan itibaren 1.500 liraya yükseltilen nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için 4 şart var:

1) 4447 sayılı kanunun kapsamında bulunmak.

2) 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olmak.

3) Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmamak.

4) Emekli aylığının bulunmaması. Hak kazananlara nakdi ücret desteği her ayın başında ödeniyor. Nakdi ücret desteği de 30 Haziran 2021’e kadar devam edecek.

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