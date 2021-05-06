Tam kapanmada nakdi ücret ve ücretsiz izin
Bayram sonrasına kadar sürecek ‘tam kapanma’ döneminde, işçi ve işvereni rahatlatacak nakdi ücret desteği ve ücretsiz izin uygulaması devam edecek. İşte bu sürede sağlanan haklar...
06 Mayıs 2021, Perşembe 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Korona önlemleri kapsamında ‘tam kapanma’ uygulaması 17 Mayıs’a kadar sürecek. İmalat, medikal üretim, tarım, lojistik, otel ve market gibi bazı perakende kanalları dışındaki diğer sektörlerin faaliyetleri, bu kapanma sürecinde durdu. Peki, işçi ve işverene pandeminin etkilerini hafifletebilmek için sağlanan nakdi destek, ücretsiz izin gibi yardımlar çalışmaların askıya alındığı bu süreçte de devam edecek mi? İşte tüm ayrıntılar...
30 HAZİRAN’A UZATILDI
Bu dönemde çalışma belgesi alabilenler kısıtlamadan muaf olarak işine devam ederken, muafiyet kapsamında olmayan işyeri ve işçisi, uzaktan çalışma yolunu seçebiliyor. İşin şekli uzaktan çalışmaya uygun değilse, bu durumda da ücretsiz izin ve nakdi destek gibi kolaylıklar devreye giriyor. 17 Mayıs’ta sona erecek olan işten çıkarma (fesih) yasağı, 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatılmıştı. İşveren, işten çıkarma yasağı uygulanan dönemde çalışanını ücretsiz izne gönderebiliyor.
MUAF OLMAYANLAR
İşverenin, salgın döneminde ücretsiz izin için çalışanından onay alması gerekmiyor. Ayrıca işçi de ücretsiz izin döneminde tazminatını alarak işten ayrılamıyor. İşte bu ‘tam kapanma’ sürecinde de işveren muafiyet kapsamında olmayan, muafiyet kapsamında olsa bile işyerinde çalışmasına gerek duyulmayan işçileri, ücretsiz izne gönderebiliyor. Bu noktada ücretsiz izne çıkarılan işçiler için devletin sağladığı nakdi ücret desteği devreye giriyor.
ARANAN ŞARTLAR
Devletin her ay ödediği ve nisandan itibaren 1.500 liraya yükseltilen nakdi ücret desteğinden yararlanabilmek için 4 şart var:
1) 4447 sayılı kanunun kapsamında bulunmak.
2) 17 Nisan 2020 öncesinde işe alınmış olmak.
3) Kısa Çalışma Ödeneği’nden faydalanmamak.
4) Emekli aylığının bulunmaması. Hak kazananlara nakdi ücret desteği her ayın başında ödeniyor. Nakdi ücret desteği de 30 Haziran 2021’e kadar devam edecek.
BU SEKTÖRLERDE FARKLI
- Yiyecek ve içecek sektörü, spor tesisi işletmeleri, yüzme kulüpleri, yüzme havuzu işletmeleri, spor kursları, vücut geliştirme salonları, eğlence parkları, bilardo salonları, düğün, balo salonu işletmeleri, güzellik salonları, zayıflama salonları gibi işyerlerinde çalışanların durumu daha farklı.
- Geçtiğimiz günlerde yürürlüğe giren torba yasaya göre, 17 Nisan 2020 tarihinden sonra işe girenler de dahil olmak üzere ücretsiz izne çıkartılan tüm işçiler için 2 ay (nisan, mayıs) süreyle nakdi ücret desteği veriliyor. Haziran ayında ise sadece 17 Nisan 2020’den önce işe giren işçiler nakdi ücret desteğinden yararlanabilecek.