Futbol Tanganga'nın maaşı bile belli! Son söz...

Tanganga'nın maaşı bile belli! Son söz...

Futbol

Tanganga'nın maaşı bile belli! Son söz...

Galatasaray bir süredir takviye yapmak istediği stoper bölgesi için Tottenham'dan Japhet Tanganga'yı hedefine almıştı. 22 yaşındaki Kongolu için artık şartlar netleşti. Son söz ise oyuncuda.

05 Ağustos 2021, Perşembe 11:08 Son Güncelleme:
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Galatasaray'da Japhet Tanganga transferinde sona gelindi. Sarı kırmızılı yönetim, Tottenham ile kiralama konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncu ile temas kuran Galatasaray, Tanganga’ya 1.2 milyon euro ve ilk 11 garantisi önerdi.

Artık Kongo asıllı İngiliz oyuncunun cevabı bekleniyor.

Yan mevkiisi sağ bek olan 1.84'lük oyuncu, Tottenham altyapısının ürünlerinden. İngiltere U21 Milli Takımı'nda da forma giyen genç stoper, Tottenham'da kalıp forma şansı bekleyecekti. Ancak Tottenham'un stoper arayışlarında ciddi adımlar atması ve transferin yakın olması nedeniyle Tanganga oynayabileceği bir yere gitmeye sıcak bakıyor.

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