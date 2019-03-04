Tanzimlerde pirinç satışı da başladı

Ankara'daki tanzim satış noktalarında bugünden itibaren pirinç satışları başladı

04 Mart 2019, Pazartesi 13:19 Son Güncelleme:
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Tanzimlerde pirinç satışı da başladı

Tanzimlerde, meyve ve sebzenin yanı sıra artık bakliyat da yer alıyor. Nohut satışlarının başlamasının ardından, bugünden itibaren vatandaşlara pirinç satışı da yapılmaya başlandı.

VATANDAŞLAR AKIN ETTİ

 Tanzim satış noktalarında, bugüne kadar satılan meyve, sebze ve bakliyat, yaklaşık 2 bin 500 tona yaklaştı.  Tezgahlarda, pirinç satıldığını öğrenen vatandaşlar, tanzim satış noktalarına akın etti.

 Vatandaşlar, satışlardan memnun olduklarını belirterek, "Çok memnunuz. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" diye konuştu.  Uzak noktalardan ürün almak için tanzim noktalarına geldiklerini belirten vatandaşlar, "Biz, Çubuk’tan geliyoruz. Her yere açılsın bence, çok memnunuz fiyatlardan" ifadelerini kullandı.


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