Dünya Tarihe geçti! Başbakanlık süresi 7 saat sürdü

Tarihe geçti! Başbakanlık süresi 7 saat sürdü

Dünya

Tarihe geçti! Başbakanlık süresi 7 saat sürdü

İsveç'te ilk kadın başbakan olarak meclisten güvenoyu alan Magdalena Andersson, 7 saat içinde görevinden istifa etti. Andersson'un istifası bütçenin reddedilmesi ve Yeşiller Partisi'nin koalisyondan çekilmesinin ardından geldi.

25 Kasım 2021, Perşembe 00:52 Son Güncelleme:
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Hürriyet'te yer alan habere göre; Merkez Sol Sosyal Demokrat Parti Başkanı olan Magdalena Andersson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir parti çekildiğinde koalisyon hükümetinin Istifa etmesi gerekliliği yönünde anayasal bir uygulama bulunuyor" ifadesini kullandı.

Andersson, "Meşruiyeti sorgulanacak bir hükümete liderlik etmek istemiyorum" dedi.


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