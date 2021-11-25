Tarihe geçti! Başbakanlık süresi 7 saat sürdü

Hürriyet'te yer alan habere göre; Merkez Sol Sosyal Demokrat Parti Başkanı olan Magdalena Andersson, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bir parti çekildiğinde koalisyon hükümetinin Istifa etmesi gerekliliği yönünde anayasal bir uygulama bulunuyor" ifadesini kullandı.

Andersson, "Meşruiyeti sorgulanacak bir hükümete liderlik etmek istemiyorum" dedi.



