Tarık Çamdal, Adana Demirspor'la sözleşme imzaladı boş mukaveleye imza attı. Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Tarık Çamdal ile asgari ücret üzerinden anlaştık. Tarık Çamdal boş mukaveleye imza attı. Uğur Hocamız oynatmak isterse oynatır. Hocamız ne derse o" ifadelerini kullandı.

Adana Demirspor'un ara transfer döneminin son gününde kadrosuna dahil ettiği Tarık Çamdal daha önce Eskişehirspor, Galatasaray ve Antalyaspor formaları giymişti.

Özellikle Galatasaray'a transfer olurken kendisi için ödenen 4 milyon 750 bin euro'luk yüksek bonservis ücreti ve yıllık 1 milyon 400 bin euro gibi ciddi bir ücret almasına rağmen gösterdiği kötü performans uzun süre eleştirilmişti.

Galatasaray'da yaklaşık 4.5 sezon kalan Tarık Çamdal, toplamda 5.5 milyon euro civarında ücret kazanmıştı.