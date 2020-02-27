Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 personel alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 personel alımı yapılacak

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na 2 bin 153 personel alımı yapılacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Bakanlığımıza mühendis, sağlık teknikeri, teknisyen, tekniker, veteriner hekim branşlarında 2 bin 153 personel alımı yapacağız." dedi.

27 Şubat 2020, Perşembe 16:50 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yapmış olduğu açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesine toplam 2 bin 153 sözleşmeli personel alımı daha yapılacağını söyledi. Alım yapılacak olan kadronun bin 163'ü mühendis, 11'i sağlık teknikeri, 50'si teknisyen, 139'u tekniker ve 790'ı veterinerlerden oluşacak.

2 bin 153 personelin kadro dağılımını da açıklayan Bakan Pakdemirli, "Bin 163 mühendis, 11 sağlık teknikeri, 50 teknisyen, 139 tekniker ve 790 veteriner hekim alımı gerçekleştireceğiz’’ dedi.

Mühendis kadrosu için yükseköğretim kurumlarının ilgili birimlerinden mezun olmak şartı aranırken, sağlık teknikeri için yükseköğretim kurumlarının en az ön lisans düzeyinde eğitim veren ilgili bölümlerinden mezun olmak gerekiyor. 50 kişilik teknisyen kadrosu için en az ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim şartı aranırken, tekniker kadrosu için ise en az ön lisans mesleki teknik öğrenime sahip olmak gerekiyor. Veteriner Fakültelerinden mezun olanlar ise 790 kişinin alınacağı veterinerlik kadrosu için başvuruda bulunabilecek.

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