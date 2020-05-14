Ekonomi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 10 bin ton limon ihracatına izin

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 10 bin ton limon ihracatına izin

Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 10 bin ton limon ihracatına izin

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 bin ton limon ihracatına izin verildiğini bildirdi.

14 Mayıs 2020, Perşembe 21:09 Son Güncelleme:
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Bakan Pakdemirli, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız ve bölge milletvekillerimizle yaptığımız istişareler sonucu 10.000 ton limon ihracatının yeniden yapılacağını müjdelemek isterim. Bu konuda kimse kendine paye çıkarmasın. Planlamamızı ihtiyaca göre yaptık. Her zaman olduğu gibi üreticilerimizin ve tüketicilerin yanındayız."

Ticaret Bakanlığı'nın, 7 Nisan'da Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğiyle limon ihracatı 31 Ağustos 2020'ye kadar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ön iznine bağlanmıştı.

AA


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