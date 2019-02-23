Üreticilerin Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri’nden kullandırılan tarımsal kredi borçları yapılandırılabilecek. Üreticiler “Tarımsal kredi borçları ne zaman ve nasıl yapılandırılır?” sorusunu merak ediyor. İşte tarımsal kredi borçları yapılandırma şartları…

Ekonomide düzenlemeler içeren kanun bugün Resmi Gazete’de yayımlandı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından, 31 Aralık 2018 itibarıyla borçları takibe düşenler ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ertelenenler, tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

YAPILANDIRMA ŞARTLARI

Tarımsal üretime devam etmeleri şartıyla; Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından kullandırılan tarımsal kredi alacaklarından 31 Aralık 2018 itibarıyla tasfiye olunacak alacaklar hesabına aktarılanlar ile borçları çeşitli afetler nedeniyle ilgili mevzuat kapsamında ertelenmiş olan borçlular, Mart ayının sonuna kadar banka veya kooperatife başvuruda bulunarak tarımsal kredi borçlarını yapılandırabilecek.

ÖDEMELERİ DEVAM EDENLER DE BAŞVURABİLECEK

Daha önce yapılandırılan ve ödemeleri hâlihazırda devam eden krediler, bu madde hükmünden etkilenmeyecek ancak başvurmaları durumunda bu madde hükümlerinden faydalandırılabilecek.