Tarladan sofraya 4 katlık tescilli fark

Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2.70 liraya, 50 kuruş olan maydanozun 1.96 liraya, 2.73 lira olan sütün 8.94 liraya, 67 kuruş olan patatesin 2.17 liraya, 1.68 lira olan marulun 5.19 liraya satıldığını söyledi.

Faizsiz öteleme talebi

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını kaydeden Bayraktar, “Ocak ayında üretici ve market fiyat farkı 4 kata kadar ulaştı. Bütün kesimlerin sağduyulu davranması ve spekülatörlere fırsat verilmemesi gerek. Çiftçimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne ödeyemediği için takibe düşen borçları ile yüksek faizle yapılandırdığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır” dedi.

Zammın fotoğrafı bu tablolarda çok daha net!



