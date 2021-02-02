Ekonomi Tarladan sofraya 4 katlık tescilli fark

Tarladan sofraya 4 katlık tescilli fark

Ekonomi

Tarladan sofraya 4 katlık tescilli fark

Gıda fiyatlarındaki artış ocak ayında da devam etti. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Başkanı Şemsi Bayraktar’ın açıkladığı verilere göre; ocakta market fiyatı en fazla artan ürün yüzde 23.65 ile süt, üreticide ise yüzde 52.35 ile salatalık oldu.

02 Şubat 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2.70 liraya, 50 kuruş olan maydanozun 1.96 liraya, 2.73 lira olan sütün 8.94 liraya, 67 kuruş olan patatesin 2.17 liraya, 1.68 lira olan marulun 5.19 liraya satıldığını söyledi.

Faizsiz öteleme talebi

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını kaydeden Bayraktar, “Ocak ayında üretici ve market fiyat farkı 4 kata kadar ulaştı. Bütün kesimlerin sağduyulu davranması ve spekülatörlere fırsat verilmemesi gerek. Çiftçimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatifi'ne ödeyemediği için takibe düşen borçları ile yüksek faizle yapılandırdığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır” dedi.

Zammın fotoğrafı bu tablolarda çok daha net!

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