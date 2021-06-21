Futbol Tatil bitti! Terim bugün Florya'da

Tatil bitti! Terim bugün Florya'da

Futbol

Tatil bitti! Terim bugün Florya'da

Galatasaray'da yönetim ve teknik direktör karmaşası bitti. Haftalardır sürüncemede olan konu bugün itibarıyla tamamen açıklığa kavuşuyor. Fatih Terim, bugün Florya'da olacak.

21 Haziran 2021, Pazartesi 09:42 Son Güncelleme:
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Galatasaray başkanı Burak Elmas, seçimin ardından Fatih Terim'le ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın (bugün) sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" demişti. Terim ise buna cevaben "Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi" tweet'ini atmıştı.

Fatih Terim bugün itibarıyla Galatasaray'daki 5. dönemine başlıyor. Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yürüttüğü antrenmanları devralacak olan Terim, mayıs sonunda ayrılmadan önce tüm düzenlemelerini yaptığı için görevden hiç ayrılmamış gibi olacak.

Antrenmanların ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşacak olan Fatih Terim ve yeni yönetim, kadroyu güçlendirip temmuz sonundaki PSV maçlarına hazırlanacak.

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