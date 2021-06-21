Galatasaray başkanı Burak Elmas, seçimin ardından Fatih Terim'le ilgili yaptığı açıklamada, "Hocamızla görüştük, yarın (bugün) sabah takımının başında, evimiz Florya'da idmanlara başlayacak. Galatasaray'ın teknik direktörü Galatasaraylı Fatih Terim'dir. Mazbata, mukavele, ve seremoni ile kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Yapacak çok işimiz var ve birlikte çok şey başaracağız" demişti. Terim ise buna cevaben "Her zamanki heyecanla, #İlkGünküGibi" tweet'ini atmıştı.

Fatih Terim bugün itibarıyla Galatasaray'daki 5. dönemine başlıyor. Selçuk İnan ve Necati Ateş'in yürüttüğü antrenmanları devralacak olan Terim, mayıs sonunda ayrılmadan önce tüm düzenlemelerini yaptığı için görevden hiç ayrılmamış gibi olacak.

Antrenmanların ardından transfer çalışmalarına yoğunlaşacak olan Fatih Terim ve yeni yönetim, kadroyu güçlendirip temmuz sonundaki PSV maçlarına hazırlanacak.