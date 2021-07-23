Türkiye Tatil dönüşü trafik başladı! 43 ilin geçiş noktası

Tatil dönüşü trafik başladı! 43 ilin geçiş noktası

Türkiye

Tatil dönüşü trafik başladı! 43 ilin geçiş noktası

Bayram tatili sonrası dönüş yolunda trafik başladı. 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşü ile birlikte trafikte uzun araç kuyrukları oluştu.

23 Temmuz 2021, Cuma 14:27 Son Güncelleme:
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Kentte dün akşam saatlerinde başlayan dönüş yoğunluğu, Kurban Bayramı'nın son gününde de devam ediyor. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler, sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. Kırıkkale-Ankara karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

Burak Can - DHA

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