Tatil planı yapanlar dikkat! Son 11 gün

Yıl boyunca çalışıp tatil için plan yapanların süresi azaldı. Avantajlı fiyatlardan tatil yapabilmek için son 11 güne girildi.

CNN Türk'ün haberine göre, şubat ayında yüzde 50 indirimle tatil rezervasyonu yapılırken mart ayında bu oran yüzde 40’a gerileyecek ve rezervasyon yaptıranların cebinden yüzde 10 daha fazla para çıkmış olacak.

Şubat ayı içinde erken rezervasyon yaptıran tatilciler yüzde 50 indirim ve 9 taksit avantajından faydalanabilecek.

Şubat ayı içinde erken rezervasyon yaptıran 4 kişilik bir aile 5 yıldızlı otelde bir haftalık tatil için 25 bin lira ödüyor. Temmuz ve Ağustos ayında yapılan rezervasyonlarda ise ödenmesi gereken fiyat 50 bin liraya kadar çıkabiliyor.

YURT DIŞI TATİLİ DAHA AVANTAJLI

Avrupa ve Uzak Doğu turları Bodrum ve Çeşme’deki otellerden daha avantajlı hale geldi. Ancak yurt dışı tatil için de şubat sonuna kadar erken rezervasyon yapılması gerekiyor.

Budapeşte-Viyana-Prag turları kişi başı bir haftalık yarım pansiyon 399 euro. İtalya’da ise kişi başı 1 haftalık tatil 429 eurodan başlıyor. Fransa’nın Nice, Cannes, Monte Carlo gibi bölgelerinde denize girme imkanı da var ve 7 gece 8 gün konaklamanın bedeli 699 euro seviyesinde. Uzak Doğu’da ise Phuket bölgesinde 1 haftalık tatil 1050 euroya yapılabiliyor. Küba’da ise bu rakamlar yükselişe geçiyor ve bir haftalık tatilin bedeli 1600 euro seviyesinde.

YURT İÇİNDE EN UYGUN TATİL ANTALYA VE ALANYA’DA

Uygun fiyatlı tatile gitmek isteyen yerli turistler 4 kişi olarak Antalya ve Alanya’da bulunan tesislerde 1 hafta boyunca 8-9 bin liraya konaklayabiliyor. En pahalı tatil temmuz ve ağustos aylarında yapılıyor.