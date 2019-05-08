Tatil planını cezasız değiştir

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart Yerel Seçimleri’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı sonuçlarını iptal etti. Bu kararın ardından tatil planı yapanlar rezervasyonlarını iptal etmeye başladı. Erken rezervasyon ve paket tur sözleşmesini 30 gün öncesine kadar feshetme hakkı var. Yazılı bildirim yapan tüketici, vergiler dışında tur bedelini kesinti yapılmadan iade alabiliyor.

SİGORTA YAPTIRILDIYSA

İptalde turizm şirketi, tüketici adına ödemiş olduğu vergi, harç gibi ödenmesi zorunlu yasal ödemeler dışındaki bedelin tamamını ödemek zorunda. Seyahat sigortası yaptıranlar ise tatile belli bir süre kala hiç ceza ödemeden rezervasyonu iptal edebiliyor. Rezervasyon iptalinde hak kaybı yaşandıysa veya ücret iadesi yapılmadıysa tüketicinin hakkını yasal yollardan araması mümkün.

8 BİN 480 LİRA SINIRI

Vatandaşın aldığı tur veya otelde yaptığı rezervasyon için 8 bin 480 liraya kadar olan ücreti şirketten iade alamaması durumunda tüketici hakem heyetine başvurma hakkı bulunuyor. Bu ücretten daha fazlası için oluşan ihtilaflı durumlarda tüketici mahkemesi yolu açık.

MÜCBİR SEBEP SAYILIR

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu tur şirketleri ve otellerin seçim tekrarını ‘mücbir sebep’ olarak değerlendirmek zorunda kaldığını bu yüzden seçim tarihine denk gelen rezervasyonlar için vatandaşın ücretini geri alma hakkı bulunduğunu söyledi. Tur şirketlerinin vatandaş için yaptığı bazı kaçınılmaz harcamaların iade edilmeyebileceğini söyleyen Ağaoğlu, “Örneğin yurtdışı rezervasyon için tur şirketi sizin adınıza otele belli bir miktar para yatırıyor. Bunu geri alamazsınız” dedi.

24 HAZİRAN SEÇİMİNDE NE OLMUŞTU?

24 Haziran 2018’de de Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için ‘erken’ sandık başına giden vatandaşlar tatil planlarını ertelemişti. O dönem vatandaşların yurtiçi tur ve tatil ücretleri tur operatörleri tarafından geri ödenmiş fakat yurt dışı otel iptallerinde sıkıntılar yaşanmıştı.

DÖRT HAVAYOLUNDAN BİLET ADIMI

THY, Pegasus, Onur Air ve Atlasglobal, önceden alınmış ve seçime denk gelen biletlerle ilgili kolaylık sağlayacağını duyurdu. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün Twitter’dan şu açıklamayı yaptı: “Değerli misafirlerimiz 23 Haziran’da yenilenecek seçim nedeniyle; 6 Mayıs ve öncesinde aldığınız, 20-26 Haziran arasında gerçekleştireceğiniz İstanbul kalkışlı ve varışlı seyahatlerinizi, 15 Mayıs’a kadar masrafsız değiştirebilirsiniz.”

6 MAYIS’TAN ÖNCE

Pegasus, 6 Mayıs ve öncesinde alınan, İstanbul kalkış ve varışlı, uçuş tarihi 23 Haziran’ı kapsayan biletler için ücretsiz değişiklik, kesintisiz iade ve iptal yapılabileceğini duyurdu. Onur Air, bileti 7 Mayıs’tan önce alan yolculara seçim gününü kapsayan tek yön veya gidiş-dönüş biletlerini 1 Haziran’a kadar değiştirebilme imkanı sunduğunu açıkladı. Atlasglobal de “23 Haziran İBB Başkanlığı seçimine denk gelen yolcular biletlerinde değişiklik yapabilecek” açıklamasını yaptı.

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