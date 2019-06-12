Tatile gidecek anne adayları için 9 hayati öneri

Anne adayları hamilelik sürecinde tatile çıkma konusunda genellikle endişe ediyor. Özellikle sıcakların arttığı yaz aylarında tatile gitmek isteyen anne adayları pek çok soru işaretiyle karşı karşıya kalıyor. Ancak gerekli önlemler alınarak temiz havanın yoğun olduğu, sakin bölgelere yapılacak olan bir gezi planı anne adayını ve hamilelik sürecini olumlu etkiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Emine Barın, hamilelik döneminde tatile gidecek anne adaylarına tavsiyelerde bulundu.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İLK ADIM: HİJYENİK BESLENME

Anne adayı için tatilde beslenmeye dikkat etmek, kullandığı vitamin ve mineral desteklerine önerildiği şekliyle devam etmek çok önemlidir. Yemeklerde çiğ sebze ve meyveleri tüketirken iyice yıkanmış, etlerin iyi pişmiş olduğundan emin olunmalıdır. Yöresel yemekleri yerken temkinli olunmalı, mümkünse iyice emin olunmayan besinler tüketilmemelidir. Beslenme programı aynı şekilde devam etmelidir. Tüm tedbire karşı ortaya çıkabilecek olan bulantı, kusma, ishalle kendini gösteren besin zehirlenmeleri, ateşli durumlar, dinlenmeyle geçmeyen kramplar, baş ağrıları dikkate alınmalı hamilelik takibini yapan doktorla haberleşerek en yakın sağlık merkezinde tetkik edilmelidir. Özellikle gezi sırasında içilen suya çok dikkat edilmeli, sadece kapalı kutularda satılan içecekler içilmeli, içeceklere kesinlikle buz eklenmemelidir. Buz kalıpları birçok yerde şebeke suyundan yapıldığı için içecekler buzsuz tüketilmelidir. Dışarıda hazırlanmış salata, az pişmiş et ve mayonezli ürünleri tüketmekten kaçınılmalıdır. Özellikle sıcak bölgelerde bol sıvı almaya özen gösterilmelidir. Lifli besinlerden zengin beslenmenin kabızlığı önlediği unutulmamalıdır.

UÇAK YOLCULUKLARI GEBELER İÇİN RİSK TAŞIMIYOR

Gebelikte araba ile seyahat sırasında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta mutlaka emniyet kemerinin takılmasıdır. Araba ile seyahat esnasında en fazla 3 saatte bir mola verilmeli, bu mola esnasında 10-15 dakika yürüyüş yapılmalıdır. Yürüyüş kan dolaşımını düzenler ve bebeğin rahat etmesini sağlar.

Gebelikte otobüs ile seyahat edilecekse otobüsün en ön, en arka ve tekerlek üzerindeki koltukların tercih edilmemesi önerilir. Koridor kenarı tercih edilmeli, güneş ışınlarından kaçınılmalıdır. Eğer otobüs sık mola vermiyorsa 2 saatte bir yolun güvenli ve düz olduğu zamanlarda koltuktan kalkarak 1-2 dakika ayakta kalınması önerilmektedir. Oturulan yerde ayak egzersizleri yapılmalı, bol sıvı alınmalı ve molalarda yürüyüş yapılmalıdır.

Gebelikte uçak ile seyahat 28. haftaya kadar yapılabilir. 28. haftadan sonra genellikle uçak şirketleri doktor raporu ile uçuşa izin verir. 36. haftadan sonra uçak ile seyahat önerilmemektedir. Uçak yolculuğu sanılanın aksine kabin içi basıncı ayarlı olduğundan gebe için bir risk taşımaz. Asıl problem uzun süre hareketsiz kalınmasıdır. Bu nedenle bacak egzersizleri yapılması, uçak içinde güvenli olduğu zaman yürüyüş yapılması, bol sıvı alımı önerilir. 3 saatten fazla uçuşlarda ek olarak diz altı varis çorabı giyilmesi önerilmektedir.

HAVUZ MU? DENİZ Mİ?

Gebe olmayan kişilerde olduğu gibi gebeler için de deniz daha güvenlidir. Çünkü havuzlarda bir çok kişinin yüzmesine bağlı olarak enfeksiyon etkenlerinin bulunma riski daha fazladır. Havuzlara dezenfeksiyon amacıyla bazı maddeler katılmaktadır. Bu maddelerin dozu aşırıya kaçmadan iyi bir şekilde dezenfekte edilmiş bir havuzun gebeliğe zararı olmaz fakat havuza dezenfeksiyon amacıyla katılan bazı maddelerin de özellikle aşırı dozlarda gebeliğe zarar verebileceği uzmanlar tarafından bildirilmektedir. Gebeliğin ilk 3 ayında günde 20 dk. yüzmek yeterlidir. Sabah erken saatlerde yüzmek gebeliğe bağlı bulantı ve kusmaları azaltabilir. Vücudu fazla sıkmayan gebeler için tasarlanmış mayoları giymek gerekir. Özellikle fazla krampları olan gebelerin boy hizasını geçmeyecek derinlikte yüzmesi gereklidir.

TATİLE ÇIKMADAN ÖNCE BU ÖNERİLERE KULAK VERİN

1. Seyahat kararı verdiğinizde öncelikle doktorunuzla görüşüp seyahat öncesi muayene olmanız gerekmektedir.

2. Seyahat edilecek bölgedeki en yakın hastaneyi veya sağlık kuruluşunu not etmeyi unutmayın.

3. Tıbbi dosyaları, ultrasonografi raporları, kan tahlilleri ve kan grubu kartınızı yanınıza almayı unutmayın.

4. Gebelikte artan hormonlar nedeniyle güneşe karşı hassasiyet artar ve gebelik maskesi denilen yüzde koyu renk lekeler oluşur. Bu nedenle yaz aylarında yüzünüze yüksek faktörlü güneşten koruyucu kremleri sürün. Ayrıca cildin kurumasını önlemek için bol sıvı alın.

5. Tatilde güneş ışınlarının dik olduğu saat 12-15 arası güneşe çıkmanız tavsiye edilmez. Güneşlenmeyi 1 saat güneşlenme, 45 dk. serin yerde dinlenme ve bol sıvı alımı şeklinde gerçekleştirmeniz uygun olacaktır. Güneşe direkt maruz kalmamanız, gölgede veya şemsiye altında güneşlenmeniz önerilmektedir.

6. Genellikle gebeliğin ilk 3 ayında düşük tehlikesini artırabileceği için uzun seyahat etmeniz önerilmez.

7. Tüm gebelik boyunca tropik bölgelere veya hijyen problemlerinin olabileceği ülkelere seyahat etmeniz tavsiye edilmez.

8. Gebeliğin 32. haftasından sonra şehir dışına uzun yolculuk, erken doğum tehlikesi ve yolda oluşabilecek acil durumlarda gerekli tıbbi desteğin zamanında alınamayacak olması nedeniyle mecbur kalınmadığı sürece tavsiye edilmemektedir.

9. Düşük öyküsü, rahim ağzı yetmezliği, dış gebelik öyküsü, erken doğum öyküsü, vajinal kanama, düşük riski, çoğul gebelik, hipertansiyon, diyabet, kalp hastalığı, diğer organ sistemlerine ait kronik hastalığı olan gebelerin özellikle yurt dışı ve uzak yerlere seyahat etmekten kaçınmaları gerekmektedir.



