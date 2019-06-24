Tatile sigortanızı yaptırmadan çıkmayın!

Okulların tatile girmesi ve ardından seçimlerin de yapılmasıyla birlikte yaz sezonu tam olarak başladı diyebiliriz. Bir yıl boyunca çok çalışmış ve emeğinizin karşılığını bir tatille almak ve güzel anılar biriktirmek istiyor olabilirsiniz. Hatta kiminiz belki uzun süreli tatiller için evini kapatıp, yazlığına gidecek veya yurtdışına seyahat edecek. Bu planlarınızın sekteye uğraması ise isteyeceğiniz en son şey olmalı. İşte tatilciler birer birer otellerine veya yazlıklarına doğru yola koyulurken unutmamaları ve dikkat etmeleri gereken şeylerin başında sigortanın geldiğini hatırlatmak istedik. Bu kapsamda yazın hangi sigortaların yaptırılması gerektiğini sizler için 5 madde halinde sıraladık…

TATİLDE HANGİ SİGORTALARI YAPTIRMALIYIZ?

1- Yolda meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğa karşı hazırlıklı olmak için trafik ve kasko sigortasını yaptırmayı ihmal etmeyin. Mevcut poliçenizin gününü kontrol edin. Kasko ve trafik sigortalarının vade tarihi gelmişse, tatile çıkmadan önce mutlaka yenileme yaptırın.

2- Tatilinize uçak ile gidecekseniz uçak biletiniz de sigorta güvencesi altına alınabiliyor. Tatil tarihlerinizde meydana gelecek mecburi değişiklikler nedeniyle biletinizi anında iptal ettirmeniz mümkün.

3- Tatile çıkarken Seyahat Sağlık Sigorta’nızı mutlaka yaptırın. Özellikle kısa süreli tatillerde kişilerin başına gelebilecek birçok riske karşı koruma sunan seyahat sağlık sigortası yaralanma ve hastalık nedeniyle yurtiçinde ve yurtdışında tıbbi tedavi teminatı dahil olmak üzere sigortalıya çok önemli kolaylıklar sağlıyor.

4-Evlerimizde bizleri bekleyen tehlikeler hep var. Yaz aylarında belki de uzun tatiller için evinizi kapatıp gideceksiniz. Özellikle bu dönemlerde hırsızlığa karşı konut sigortası yaptırarak aklınızın evinizde kalmasını önleyebilirsiniz.

5-Hareketli bir tatil geçirmek ve tehlikeli sporlardan bazılarını yapmak istiyorsanız kendinizi yine sigorta ile güvenceye alabilirsiniz. Eğer ekstrem sporlara meraklı değilseniz kendinizi ferdi kaza sigortalarıyla güvence altına almanızı öneririz. Prim miktarı ekstrem sporlar sigortasına göre düşük olan Ferdi Kaza Sigortası sigortalının masraflarını hafifletiyor (Posta)