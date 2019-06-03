Bayramlarda ailemizle, sevdiklerimizle birlikte bir keyif ve mutluluk hali ile moral depolamak bedene de iyi gelir. Ancak sağlığımız açısından bazı kurallara uymamız gerekir. Kalp hastaları yağlı yemeklerden kaçınmalı, şeker hastaları tatlı tüketimine dikkat etmeli. Kızartma yerine haşlama ve ızgara tercih edilmeli.

Bol hareket edilmeli, yürüyüş, yüzme ve gerekirse sportif faaliyetler ihmal edilmemeli.

'SADECE SALATA YEMEYİN'

Öğün atlanmamalı, öğle yemeği mutlaka yenmeli. Aksi halde kan şekeri dengesizliği gelişir. Sabah kahvaltıda poğaça, börek gibi hamur işlerinden kaçınılmalı, bunlar insülin salgısını uyararak daha hızlı acıktırıp karbonhidrat tüketme isteğini artırırlar. Peynir, zeytin, yumurta, çiğ sebzeler ve tam buğday ekmeği kahvaltıda bulunmalı.

Yemeklerde börek ve tatlı gibi karbonhidrat içeren gıdalar yanında sebze ve bakliyat tüketimi ihmal edilmemelidir. Sebze yemeği, bulgur pilavı, yoğurt, cacık, tam buğday ekmeği şeklinde dengeli beslenilmeli. Öğünlerde sadece salata, sadece makarna veya sadece et gibi tek tip yiyecek yerine protein + karbonhidrat karışımı yapılmalı. Balık + salata, et + salata, tavuk + salata, yoğurt + makarna gibi menüler oluşturulmalı.

'TATLI YEMEKTEN 2 SAAT SONRA YENMELİ'

Bayramın vazgeçilmezi olan şekerleme, çikolata, tatlı ve hamur işi yerken miktar ve çeşit sınırlaması yapılmalı. Hepsinden bol miktarda tüketilmemeli. Tatlılar mümkünse yemeklerden 2-3 saat sonra yenmeli, kan şekerinin aşırı yükselmesi önlenmeli. Hamurlu, şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar tercih edilmeli. Kan şekerini dengelemesi için tatlı ve içeceklere tarçın atılabilir.

'ÇAY DEĞİL AYRAN VE MADEN SUYU TÜKETİN'

Bir öğünde fazla kalori alınmışsa diğer öğünde bunu telafi ederek kilo almamaya çalışmak gerekir. Bir öğünde tatlı yendiyse diğerinde tatlı yerine meyve yenmeli.

Bol su içilmeli, şekerli, gazlı, tatlandırıcılı kola, gazoz gibi içeceklerden ve meyve sularından kaçınılmalı. Ayran ve maden suyu tercih edilmeli. Çay ve kahve gibi kafeinli içecekler fazla tüketilmemeli.

Gece geç saatlere kadar yiyip içmekten kaçınılmalı. Bu durum reflüyü artırır, kilo almayı kolaylaştırır, uyku düzenini bozabilir.



