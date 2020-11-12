Tavuk parçalarının içinden yüz maskesi çıktı

Ünlü fast food Restoranlarından birinde akıl almaz bir olay yaşandı. Fast food restoranının İngiltere’de bulunan bir şubesinde yaşanan olayda, chicken nuggetların içerisinden maske çıktı.

Nugget’ın içerisindeki maske neredeyse 6 yaşındaki bir çocuğun ölümüne neden oluyordu. 6 yaşındaki Maddie yemeğini yerken birden öksürmeye başladı. Boğulmak üzere olan küçük çocuğun annesi ona yardım etmek için Maddie’nin ağzındakileri çıkardı

Anne Laura Arber, Maddie’nin ağzından çıkan şeyi gördüğünde ise şok geçirdi. Çünkü küçük kızın ağzında mavi bir yüz maskesinin kalıntıları bulunuyordu. Neyse ki Laura, küçük kızı Maddie’yi kurtardı. Laura, kızının ağzından çıkan maske parçalarının ‘kesinlikle pişirilmiş olduğunu’ söyledi

Olay hakkında konuşan anne Laura; “Küçük kızım boğulmaya başladı ve ben parmaklarımı onun boğazına soktum” diyerek sözlerine şöyle devam etti;

“Bunun tavuk parçası olabileceğini bile düşünmemiştim ama kutuya baktım ve görebildiğin tek şey bu mavi parçanın 20’li kutudaki başka bir chicken nugget’ın içerisinden de çıktığıydı. Maske nugget’ların içerisindeydi ve kesinlikle pişirilmişti. ”dedi.





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