Milliyet Gazetesi Spor Müdürü Tayfun Bayındır, MHK üyesi Hamza Mısır’ın geçtiğimiz günlerde attığı tweet ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Bayındır konuyla ilgili şunları söyledi:

“Eğer Yıldırım Demirören ve yönetim kurulu ile ilgili atılan atılan tweetleri, yazılan mesajları, Yıldırım Bey ya da yönetim kurulu üyeleri önemseselerdi şu anda bu MHK’den kimse olmazdı.

Bir önceki MHK’de de kimse olmazdı. TFF’de görev yapan birçok insan görevinden ayrılabilirdi, Yıldırım Bey’in gazetelerinde çalışan birçok insan görevinden ayrılabilirdi. Bu kurula girip bu şekilde davranan insanların bunu düşünmesi lazım.





Sadece Hamza Mısır üzerinden konuşmuyorum. Geçmişte buna benzer başka örneklerde var. Bu örnekler daha önceki kurulda da vardı. Hukuk kuralında da vardı disiplin kurulunda da vardı. “Ben sizin uygulamalarınıza karışıyım dolayısıyla benim burada olmam doğru değil” demesi daha doğru olurdu. İşin etik tarafı da budur.“



