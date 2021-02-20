Futbol Taylan Antalyalı'ya İtalyan talip

Taylan Antalyalı'ya İtalyan talip

Futbol

Taylan Antalyalı'ya İtalyan talip

Galatasaray'ın bu sezon en formda isimlerinden Taylan Antalyalı'ya İtalyan kulüplerinin talip olduğu belirtildi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 10:34 Son Güncelleme:
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Transfer haberleriyle ünlü İtalyan gazeteci Tancredi Palmeri, Taylan Antalyalı'nın 3 İtalyan kulübüyle görüştüğünü iddia etti. Palmeri, Bu 3 kulüpten ikisinin şu anda Avrupa kupalarında mücadele ettiğinin de altını çizdi.

Şu anda Avrupa kupalarında mücadele eden İtalyan kulüpler şu şekilde: Juventus, Lazio, Atalanta(Şampiyonlar Ligi); Milan, Napoli, Roma (UEFA Avrupa Ligi)

Galatasaray'a 2019/20 sezonunun başında transfer olan Taylan Antalyalı, Sarı-kırmızılı takımdaki ilk yılında çok süre alamamıştı. Bu sezonun başında Fatih Terim'in onu savunmanın önünde yer vermesiyle performansını katlayan Taylan Antalyalı, sezonun ilerleyen bölümünde takımın vazgeçilmez ismi oldu.


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