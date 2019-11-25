Amerikan Müzik Ödülleri, ABD'nin Los Angeles kentindeki Microsoft Theater'da gerçekleştirilen törenle sahiplerini buldu. Şarkıcı Taylor Swift, bu yılın En İyi Sanatçı Ödülü'nü kazanarak Michael Jackson'ın rekorunu kırdı.Amerikan Müzik Ödülleri'nde sahne alan sanatçı adeta devleşerek izleyenlere keyifli bir müzik ziyafeti yaşattı. Taylor Swift, davalık olduğu müzik şirketi nedeniyle en sevilen parçalarını seslendiremedi. Swift ve müzik şirketinin yöneticisi Scooter Braun, Haziran ayında Big Machine Label Group'u satın aldığından mahkemelikler. Taylor Swift sahnede, kariyerinde önemli bir yer tutan Love Story, I Knew You Were Trouble, Blank Space şarkılarını seslendirdi. Sahnede Halsey ve Camila Cabello ile Love Story parçasını seslendiren Taylor Swift'e, şovunda dansçı Misty Copeland da eşlik etti. Yılın Sanatçısı kategorisinde Taylor Swift'in rakipleri, Drake, Post Malone, Halsey ve Ariana Grande idi.





Taylor Swift, Amerikan Müzik Ödülleri'nde toplamda 6 ödül alarak Popun Kralı Michael Jackson'ın rekorunu kırmış oldu. Taylor Swift Amerikan Müzik Ödülleri'nde bu zamana kadar toplamda 26 ödül kazandı. Michael Jackson'ın rekoru ise 24'tü.

Taylor Swift ödül konuşmasında şunları söyledi:

Geçen yıl hayatımın en muhteşem ve en zor dönemiydi. Her zaman yanımda olduğunuz için teşekkür ederim.

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