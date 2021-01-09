Taze soğanlı omlet tarifi: Taze soğanlı omlet nasıl yapılır?

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Taze soğanlı omlet tarifi

Taze soğanlı omlet malzemeleri

1 demet taze soğan

3 yumurta

Sıvıyağ

Tuz

Tercihe göre baharat

Taze soğanlı omlet yapılışı

Patatesleri soyup iyice yıkayın. Ufak olacak şekilde küp küp doğrayın. Yapışmaz tavada yağı kızdırın. Kızan yağın içerisine doğradığınız patatesleri ekleyin ve kızarmalarını bekleyin. Bir kase içerisine 3 yumurtayı kırıp iyice çırpın. İçerisine kullandığınız kadar tuz ve istediğiniz baharatı ekleyin. Kızaran patateslerin üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyin. Yumurtanın tamamı pişene kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis edin.



