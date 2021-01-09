Taze soğanlı omlet tarifi: Taze soğanlı omlet nasıl yapılır?
Taze soğanın eşsiz lezzetini kahvaltılarınıza ekmek için taze soğanlı omlet tarifi ile tanışın. Geçmişten günümüze gelen hem sağlıklı hem de enfes bir lezzete sahip olan bir tarif. Kahvaltıda yeşillik tüketmeyi sevenler taze soğanlı omlet nasıl yapılır merak ediyor. Taze soğanlı omlet tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
09 Ocak 2021, Cumartesi 12:16 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Kahvaltınızı lezzetlendirecek farklı tarifler arıyorsanız taze soğanlı omlet tarifi tam size göre. Sevdiklerinize hazırlamak için taze soğanlı omlet tarifi arıyor ya da taze soğanlı omlet nasıl yapılır merak ediyorsanız haberimize bir göz atın.
Taze soğanlı omlet tarifi
Taze soğanlı omlet malzemeleri
- 1 demet taze soğan
- 3 yumurta
- Sıvıyağ
- Tuz
- Tercihe göre baharat
Patatesleri soyup iyice yıkayın. Ufak olacak şekilde küp küp doğrayın. Yapışmaz tavada yağı kızdırın. Kızan yağın içerisine doğradığınız patatesleri ekleyin ve kızarmalarını bekleyin. Bir kase içerisine 3 yumurtayı kırıp iyice çırpın. İçerisine kullandığınız kadar tuz ve istediğiniz baharatı ekleyin. Kızaran patateslerin üzerine çırpılmış yumurtayı ekleyin. Yumurtanın tamamı pişene kadar kısık ateşte pişirin. Sıcak servis edin.