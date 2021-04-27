TEB, pandemi sürecinin hızlandırdığı otomasyon ve dijital dönüşüm alanlarında da KOBİ’lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefleyen TEB, bu dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan KOBİ’lere finansal desteğin yanı sıra ürün ve işlem fırsatları da sağlıyor.

Tüm bankacılık hizmetlerinde avantajlı ürün, işlem fırsatları ve dış ticaret masraf paketleri ile müşterilerinin yanında olan TEB, KOBİ Destek Kredisi’ni de mevcut ve yeni müşterilerinin kullanımına sundu. KOBİ Destek Kredisi ile KOBİ’ler 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanından faydalanabiliyor. TEB’in sunduğu KOBİ Destek Kredisi’nden yararlanmak isteyenler TEB Şubelerinden başvuru yapabiliyor.