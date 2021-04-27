Ekonomi TEB'den 3 ay geri ödemesiz kredi!

TEB'den 3 ay geri ödemesiz kredi!

Ekonomi

TEB'den 3 ay geri ödemesiz kredi!

TEB, Ramazan Bayramı öncesi KOBİ’lere özel yeni bir kampanya başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, KOBİ Destek Kredisi ile TEB, KOBİ’lere 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyor.

27 Nisan 2021, Salı 12:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

TEB, pandemi sürecinin hızlandırdığı otomasyon ve dijital dönüşüm alanlarında da KOBİ’lere en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedefleyen TEB, bu dönemde çeşitli zorluklarla karşı karşıya kalan KOBİ’lere finansal desteğin yanı sıra ürün ve işlem fırsatları da sağlıyor. 

 Tüm bankacılık hizmetlerinde avantajlı ürün, işlem fırsatları ve dış ticaret masraf paketleri ile müşterilerinin yanında olan TEB, KOBİ Destek Kredisi’ni de mevcut ve yeni müşterilerinin kullanımına sundu. KOBİ Destek Kredisi ile KOBİ’ler 3 ay geri ödemesiz, 36 ay vade seçenekleri ve avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanından faydalanabiliyor. TEB’in sunduğu KOBİ Destek Kredisi’nden yararlanmak isteyenler TEB Şubelerinden başvuru yapabiliyor.

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Hrant ve Etyen Meclis’te konuşmuştu
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
Türkiye karşıtlığı iyice büyüyecek
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Haziran 2022'de emekli olabilirsiniz
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Kadın üzerine deyişler
Erkut Can
Murat Gülderen
Liderler CEP'i nasıl kullanır?
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Tatile çıkarken evde ekonomik hazırlık
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Işığıyla aydınlatan kızlar
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Fazla mesai ücreti ödenmeyince işten çıkan çalışan için Yargıtay'dan flaş karar!