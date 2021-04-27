Gördüğünüz ikimizin fotosudur. Ben ona ne kadar mesafeli davransam da o beni kocaman kocaman sevmeye ve dibime girmeye devam etti. Ve sonuçta gördüm ki evdeki dört ayaklılar usulca kalplere sızıyor. Getirdiği neşenin dışında fiziksel faydaları da var. Bunlar bilimsel olarak ispat edildi. Bakın evcil hayvanlar nelerin yerine geçiyor?

Antidepresan yerine:

Onlar, depresyona yakalanma riskini düşürüyor.

Tansiyon hapı yerine:

Bir çalışma, sınırda hipertansiyonu olan kişilerin köpek evlat edindiğinde, kan basıncının beş ay içinde düştüğünü buldu.

Kolesterol hapı yerine:

Evcil hayvanı olanlar, daha düşük trigliserit ve kolesterol seviyesine sahip.

Kalp hapı yerine:

Evcil hayvanı olan kalp krizi hastaları, olmayanlara göre daha uzun süre hayatta kalıyor.

Çikolata yerine:

Bir köpek veya kedi ile oynamak serotonin ve dopamin seviyelerini yükseltiyor. Daha birçok faydası var, o da başka yazıların konusu. Ama son olarak dört patili dostların özellikle pandemide yalnızlığa çok iyi geldiğini de ekleyeyim