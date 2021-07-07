Kamu kurum ve kuruluşların çalışan işçilerin yasal bir hakkı olan tediye paralarının ne zaman yatacağı pek çok kişi tarafından merak ediliyordu. 2021 Tediye (Kamu işçileri ek ödeme) tarihlerine ilişkin karar Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte, 2021 tediye ek ödeme tarihleri…

TEDİYE PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Tediye paralarının ne zaman yatacağına ilişkin araştırmaların yoğunlaştığı günlerde beklenen haber geldi.

Buna göre, kamu işçilerine ilave tediyenin ilk yarısı 16 Temmuz 2021 tarihinde, ikinci yarısı ise 17 Aralık 2021 tarihinde ödenecek.

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödenmektedir. Kanunla güvence altına alınmış bir hak olan ilave tediyeden bütün kamu işçileri yararlanmaktadır.

Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.

İlave tediye ödemesinin miktarı günlük ücret üzerinden hesaplanıyor. 2020 yılının üçüncü taksiti olan ağustos ayı tediye miktarı, kamu işçisinin 13 günlük ücreti olarak ödenecek.



