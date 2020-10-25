Tek koluyla umut dağıtan Şanslı abla

Antalya’da 26 yıldır Milli Piyango bayiliği yapan Zeliha Demir Ense (62) tek eliyle sattığı biletler ve Kazı Kazan kartlarıyla büyük ikramiye kazanmayı hayal edenlerin umudu. Atatürk Caddesi Dönerciler Çarşısı karşısında yıllardır bilet satan Zeliha Demir Ense, güler yüzü ve sattığı bilet ile Kazı Kazan’lara sık sık ikramiye çıkmasından dolayı ‘Şanslı Abla’ olarak tanınıyor. Balıkesir doğumlu Ense, sağ kolunun doğuştan dirseğinin altından olmamasına rağmen hayattaki tüm engelleri aşarak yaşama tutundu.

Yılbaşına geri sayım başladı

Pozitif enerjisi ile ikramiye kazanma hayali kuranların umudu olan Ense,“26 yıldır aynı yerde Milli Piyango satıyorum. Engelli olmama rağmen çalışmayı sevdiğim için bilet satıyorum. Sattığım biletlere de şansımızın iyi olmasından ötürü ikramiye çıktığı için Antalya’nın her yerinden hatta başka şehirlerden devamlı gelen müşterilerim var. Son bir yılda çeşitli çekilişlerde Milli Piyango’dan üç ayrı büyük ikramiye verdim. Kazananlar bir daha uğramadıkları için isim isim kim olduklarını bilmiyorum. Yılbaşına da az kaldı. Heyecan bir ay sonra başlayacak. İnşallah yılbaşında da bu yıl büyük ikramiye biletini ben vereceğim” dedi.



