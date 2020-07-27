Teknenizi de sigorta güvencesine alın

Şirketin sunduğu Anadolu Gezinti Tekneleri Paket poliçesi, deniz risklerine ek olarak, yangın, yıldırım, hırsızlık, korsanlık, doğal afetler, 3. şahıslara karşı sorumluluk, kişisel eşya, çevre kirliliği; ferdi kaza, elektronik cihaz ek teminatı, teknenin taşınması, hukuksal korum, acil çekme/kurtarma gibi birçok ek teminatı da sigortalıların kullanımına sunuyor.

Anadolu Sigorta’nın tüm süreçlerinde olduğu gibi, hasar süreçlerine de teknolojiyi entegre ettiklerini söyleyen Anadolu Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Levent Sönmez; “Aralarında mesleği denizcilik olan çalışanlarımızın da bulunduğu profesyonel hasar ekibimiz ile müşterilerimize hızlı ve hayatlarını kolaylaştıracak çözümler sunuyoruz. Teknesini deniz risklerine karşı tam güvence altına almak isteyen; kaliteli hizmet arayışındaki özel ve tüzel kişilerin tercih ettiği ilk markayız. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakabilmek amacıyla tekne poliçelerinden elde ettiğimiz gelirin bir kısmını; Deniz Temiz Derneği/Turmepa’ya aktarıyoruz” dedi.

Ayrıcalıklı hizmetler de var

Anadolu Sigorta tekne sigortalılarına kaptan temini, hukuki harcamaları ve acil ihtiyaçları için avans, online tercüman hizmeti, sağlık danışmanlığı, marina rehberi gibi ayrıcalıklar da sağlıyor. Hasarlarda yaşanabilecek problemlerin giderilmesi için uzman teknik personel bulma desteğinden, ulaşımından, yedek parça sevkiyatına kadar geniş kapsamlı hizmetler vererek sigortalılarının deniz keyfini yarıda bırakmıyor.



