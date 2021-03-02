Teknoloji geldi oyunlar bitti mi?

ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİYLE İLİŞKİSİ FİZİKSEL VE DUYGUSAL GELİŞİMLERİNİ ETKİLİYOR

Çocuğun telefon ya da tabletle geçirdiği süre yüzünden ailenin çocukla geçireceği zaman azalıyor, bu da çocuk-aile ilişkisini etkiliyor. Duygusal gelişimine bakıldığında aileyle çocuk arasındaki ilişkinin güvenilir ve sağlam olması için ailenin çocukla etkileşime girmesi, vakit geçirmesi çok önemlidir. Ancak aileyle çocuk arasına teknoloji girince bu etkileşim oldukça azalıyor. Bilişsel gelişim açısından bakarsak çocuk dikkatini tek bir yere verdiği için yeterli uyarana maruz kalamıyor. Bu da dikkat süresinin kısalmasına neden oluyor. Çocuklar oyun oynayarak öğrenir. Ekran başında geçirilen süre arttıkça, sembolik oyuna kalan zaman alır. Çocuk oyun oynayarak öğrenemezse hayal gücü ve dil gelişimi de olumsuz etkilenir.

EKRAN BAŞINDA GEÇİRİLEN SÜRE BEDENİ ETKİLİYOR

Çocuklar koşup zıplamak yerine ekrandaki o çok hızlı hareketleri izlemeye kendilerini kaptırabilir. Bu durumun fiziksel gelişimlerinde de etkisi olur. Kasları güçlenemeyebilir, kaba ve ince motor becerileri yeterince gelişmesi gecikir. Teknolojinin hayatımızın bir parçası haline geldiğini kabul etmek gerekiyor. Bu nedenle çocukların da kullanımını sıfıra indirmelerini beklemek elbette gerçekçi bir hedef değil. Aniden çocuğun elinden almak ise kesinlikle sürdürülebilir bir müdahale değil. Eğer sizin evdeki ekran süresinin uzunluğu artık sizi endişelendirmeye başladıysa, süre kısıtlaması koyarak çocuğunuzu teknolojik aletlerden yavaş yavaş uzaklaştırarak vereceği tepkinin şiddetini azaltabilirsiniz.

GÜÇ, KURDUĞUNUZ İLİŞKİDE OLACAK

Unutmayın çocuğunuzun elinden sevdiği bir şeyi alınca yerine bir alternatif önermeniz gerekir. Bu elbette başka bir teknolojik alet yerine çocuğunuzun ilgisini çekecek ve onun ilgi alanlarıyla uyumla başka bir şey olmalıdır. Mesela tablette çok sevdiği bir oyunu beraber oynamaya başlayıp sonrasında, sanki aklınıza sonradan gelmiş gibi, oyuncaklarıyla oynamayı teklif edebilirsiniz. Çocuğunuzun sizinle oyun oynamayı çok sevdiğini fark etmişsinizdir, sizin teklifiniz zamanla tabletteki oyundan daha cazip gelecektir.