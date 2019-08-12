Teknoloji meslek liseleri geliyor

Önümüzdeki dönemde aynı isimle 4’ü İstanbul’da, diğer 3’ü Ankara, Kocaeli ve Bursa’da olmak üzere toplam 7 teknik okul daha açmayı plandıklarını belirten Bayraktar, sınıfların 20-24 kişilik olduğunu söyledi.

SANAYİ İŞBİRLİĞİ

Teknoloji eğitimleri ‘Bilişim’, ‘Elektrik- Elektronik’, ‘Endüstriyel Otomasyon’ ve ‘Yenilebilir Enerji’ alanlarında veriliyor. Eğitimler 10. sınıftan itibaren uygulamalı yapılıyor. Teorik dersler atölye ve laboratuvar çalışmalarıyla destekleniyor. Okul ve sanayi işbirlikleri ile iş dünyasının deneyimleri öğrencilerle paylaşılıyor.

MÜHENDİSLİĞE HAZIRLIK

VTK Vatan Teknoloji’de teknoloji temalı eğitimin yayında mühendislik fakültelerinde hazırlık için de özel bir eğitim veriliyor. Amaç; mühendislik eğitimi almak isteyen öğrencilere destek olmak. Teknik okulları bitiren öğrencilere aldığı eğitime paralel bir üniversite bölümü seçtiğinde ek puanlar veriliyor. Örneğin Endüstriyel Otomasyon Tekonolojileri alanını bitiren öğrenci, gelen ek puan ile Mekatronik Mühendisliği’ne kolayca geçebiliyor.